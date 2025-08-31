EE.UU. sigue trabajando en acuerdos comerciales pese a sentencia judicial: USTR

WASHINGTON, 31 ago (Reuters) - El gobierno de Donald Trump continúa las conversaciones con sus socios comerciales a pesar de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente son ilegales, dijo el domingo el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Nuestros socios comerciales siguen trabajando muy estrechamente con nosotros en las negociaciones", dijo en una entrevista en el programa "Fox & Friends" de Fox News. "Siguen adelante con sus acuerdos, independientemente de lo que pueda decir este tribunal en el intertanto".

Greer no dijo con qué países seguía en conversaciones Estados Unidos, pero afirmó que había hablado con un ministro de Comercio el sábado por la mañana.

La decisión de 7-4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington el viernes abordó los llamados aranceles recíprocos de Trump establecidos en abril, así como los gravámenes impuestos contra China, Canadá y México en febrero, pero no afecta a los emitidos bajo otra autoridad legal.

Trump criticó la decisión y dijo que llevaría el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal de apelaciones dijo que sus aranceles pueden permanecer en vigor hasta el 14 de octubre para permitir las apelaciones.

El presidente republicano ha hecho de los aranceles un pilar de la política exterior de Estados Unidos en su segundo mandato desde que asumió el cargo en enero, utilizándolos para ejercer presión política y renegociar acuerdos comerciales, pese a que los aranceles han aumentado la volatilidad en los mercados financieros. (Reporte de Jasper Ward y Susan Heavey, Editado en Español por Manuel Farías)