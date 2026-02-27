EEUU solicita la confiscación de un petrolero y 1,8 millones de barriles de crudo venezolano

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) - Estados Unidos solicitó la confiscación del Motor Tanker Skipper, un petrolero incautado por fuerzas estadounidenses en diciembre, y aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo suministrados por la empresa estatal venezolana PDVSA, informó el viernes el Departamento de Justicia.

En su denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el departamento alegó la existencia de un plan que se remonta a 2021 para facilitar el envío y la venta de productos petroleros en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

"Durante este tiempo, el Skipper transportó crudo desde Irán y Venezuela y, mediante transferencias de barco a barco, lo entregó en diversos lugares del mundo, incluidos otros regímenes parias", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

"El Skipper disimuló sus actividades ilícitas falsificando su ubicación, enarbolando banderas falsas y empleando otras tácticas para ocultar sus rutas y encubrir su evasión de las sanciones", añadió.

El superpetrolero fue incautado por Estados Unidos cerca de Venezuela en diciembre como parte de una estrategia de aumento de la presión contra el presidente Nicolás Maduro, que fue capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero. (Reporte de Daphne Psaledakis; edición de Doina Chiacu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)