EEUU: solo 8 de 52 aceptan la invitación, dudas de los líderes sobre Consejo de Paz

El mandatario francés, Emmanuel Macron, fue el primero en desistir públicamente, provocando la ira del magnate. No se sabe, por tanto, si figurar en la lista es algo bueno o malo.

Hasta ahora -a modo de resumen- los líderes invitados son 52. Pero probablemente aumenten. Hasta ahora, solo 8 confirmaron. Los demás se están tomando su tiempo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos presiona y tiene el deseo de cerrar todo en Davos, donde se celebra el foro económico.

Un cronograma muy ajustado que probablemente sea incompatible con la complejidad de la operación.

Han dicho que sí, casi de inmediato, Argentina, Hungría, Kazajistán, Uzbekistán, Marruecos, Albania, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría de los gobiernos que emitieron declaraciones oficiales sobre la recepción de las invitaciones -se subrayó en Bruselas- ha indicado, en cambio, que la cuestión está "sujeta a una revisión política y jurídica institucional", mientras que algunos subrayaron "la necesidad de consultar a sus socios".

Que la cuestión sea delicada lo demuestra el hecho de que los 27 Estados miembros de la Unión Europea la discutirán en la cumbre extraordinaria del jueves, además de la crisis surgida en torno a Groenlandia.

Los ánimos, aquí también, se están caldeando. "Es un documento loco, diseñado para socavar las Naciones Unidas desde sus cimientos", confía un diplomático. "Parece algo salido de una (mala) película de acción", añadió una fuente europea.

Aparte de los contenidos de la Carta, donde lo único que realmente importa es Donald Trump, también pesa la elección de los líderes.

Está Vladimir Putin (Rusia sigue formando parte del Consejo de Seguridad de la ONU) pero también Alexander Lukashenko, el inamovible presidente-dictador de Bielorrusia.

Volodymyr Zelensky, al confirmar que ha recibido la invitación, al hablar con los periodistas se mostró cauteloso, explicando que los diplomáticos ucranianos "están examinando" todo.

"Rusia es el país que nos ha declarado la guerra y Bielorrusia es su aliada; para mí todavía es muy difícil imaginar cómo podríamos trabajar juntos en cualquier tipo de consejo", subrayó.

Por otro lado, el Consejo de Paz fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción del territorio palestino, pero su estatuto, tal como está formulado ahora, no parece limitar su papel a Gaza (la Franja ni Palestina se mencionan en ninguna parte del documento, al menos en las versiones publicadas hasta ahora).

Se trataría, de hecho, de "una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar un gobierno fiable y legítimo y garantizar una paz duradera en las áreas afectadas o amenazadas por conflictos", se lee en el preámbulo. Y "ejercerá tales funciones de construcción de la paz en conformidad con el derecho internacional". Así que queda por entender a qué realmente aspira Trump.

Hablando con la CNN, el magnate se lanzó contra Macron precisamente en relación al gran rechazo. "Nadie lo quiere, dejará el cargo muy pronto y así está bien", espetó.

"Aplicaré aranceles del 200% a sus vinos y champán y él se unirá", añadió, destacando, en el estilo típico de Trump, que "no está obligado a hacerlo". En resumen, no es un gran augurio.

"Esta iniciativa tendrá el efecto contrario: revitalizará la ONU y el debate sobre la reforma de las agencias internacionales", arriesga otra fuente europea.

"Nadie quiere vivir en un mundo donde solo cuenta una persona y los demás tienen que alinearse, permaneciendo callados". (ANSA).