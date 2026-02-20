EEUU: sondeo indica que mayoría cree excesivas las deportaciones de Trump

Lo reveló una encuesta conjunta de Washington Post-ABC News-Ipsos que refleja un aumento de la preocupación pública por el enfoque migratorio del gobierno.

El sondeo indica además que el 62% de los consultados se opone a las tácticas consideradas demasiado agresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un clima político cada vez más polarizado sobre la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias.

Aunque el 47% aprueba la gestión del gobierno en la frontera con México, el respaldo global a la campaña de Trump contra la inmigración ilegal se sitúa en el 40%, diez puntos menos que un año atrás, cuando la mitad de los estadounidenses apoyaba su política en este terreno.

La inmigración se mantiene como uno de los ejes centrales del debate político estadounidense y una de las banderas principales del presidente, que ha impulsado desde su retorno a la Casa Blanca una estrategia basada en endurecer los controles fronterizos, acelerar deportaciones y ampliar las operaciones internas del ICE.

La administración sostiene que estas medidas son necesarias para frenar los cruces irregulares, combatir el tráfico de personas y reforzar la seguridad nacional.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, líderes demócratas y parte de la opinión pública denuncian que las operaciones están afectando a familias con larga residencia en el país, solicitantes de asilo y trabajadores sin antecedentes penales.

El tema migratorio ya había sido central durante el primer mandato de Trump, cuando la construcción del muro fronterizo, la política de "tolerancia cero" y las restricciones al asilo generaron fuertes controversias dentro y fuera de Estados Unidos.

Analistas consideran que la evolución de la opinión pública sobre inmigración será determinante en el escenario político estadounidense, dado que el control de la frontera sigue siendo una de las principales preocupaciones del electorado.

Pero al mismo tiempo crece la sensibilidad sobre el trato a los migrantes y el impacto humanitario de las políticas de deportación (ANSA).