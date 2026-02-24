EEUU: Sondeo: Trump cae en prioridades y aprobación

El sondeo también indica que el nivel general de aprobación del presidente entre los adultos se sitúa en torno al 36%, mientras que un 61% de los consultados afirma que sus políticas están empujando al país en la dirección equivocada.

Los datos muestran un escenario complejo para la Casa Blanca en un momento políticamente sensible, ya que el discurso del Estado de la Unión constituye tradicionalmente una instancia clave para fijar la agenda del gobierno, reforzar el liderazgo y consolidar el apoyo público.

Analistas señalan que el resultado confirma una tendencia de polarización persistente en el electorado estadounidense, donde la base republicana mantiene un sólido respaldo al mandatario, mientras que la oposición demócrata y sectores independientes expresan crecientes críticas sobre la orientación económica, migratoria y exterior de la administración.

Históricamente, los discursos del Estado de la Unión han sido utilizados por los presidentes estadounidenses para intentar revertir ciclos de opinión adversos, anunciar iniciativas legislativas y reforzar mensajes dirigidos a votantes moderados, especialmente en contextos de encuestas desfavorables.

El nivel de aprobación presidencial es un indicador central del clima político en Washington, ya que influye directamente en la capacidad del Ejecutivo para impulsar leyes en el Congreso y en la percepción internacional sobre la estabilidad del liderazgo estadounidense.

Trump ha insistido en diversas intervenciones públicas que la economía, la seguridad fronteriza y la política exterior son sus principales prioridades, mientras que la Casa Blanca sostiene que el crecimiento económico y la creación de empleo respaldan su gestión.

Sin embargo, el estudio divulgado por CNN refleja que una mayoría significativa de la población sigue preocupada por la dirección general del país, un indicador históricamente utilizado por analistas para medir el estado de ánimo político nacional y la confianza en el rumbo del gobierno.

La encuesta se suma a otros sondeos recientes que muestran un electorado altamente dividido y anticipan un clima político tenso en Washington en vísperas del mensaje presidencial ante el Congreso. (ANSA).