EEUU: Sondeo, Trump impopular en la UE, incluso entre los populistas

El trabajo fue realizado tras la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense destinada a cultivar la "creciente influencia de los partidos patrióticos europeos".

Trump quiere impulsar el movimiento populista de derecha en Europa, pero podría tener más dificultades de las esperadas para ganarse el apoyo de los votantes europeos.

El líder de MAGA es impopular en Europa, incluso entre los simpatizantes de los partidos populistas de derecha. Sus mayores seguidores se encuentran en el Reino Unido, donde el 50% de los encuestados afines al Partido Reformista tenían una opinión favorable de Trump. Sin embargo, en Francia y Alemania, solo alrededor de un tercio de las personas que afirmaron haber apoyado a partidos de derecha afirmaron tener una opinión favorable de Trump.

Los nuevos datos de la encuesta ofrecen una posible advertencia a los partidos populistas de derecha que intentan atraer un apoyo más amplio y al mismo tiempo acercarse a Trump, ya que las personas que dijeron que apoyarían a dichos partidos en una nueva votación fueron más negativas sobre Trump que aquellos que los apoyaron en el pasado en el Reino Unido, Francia y Alemania, apunta el informe.

En Francia, entre los votantes de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, el 38% expresó una opinión negativa de Trump, frente al 30% positiva. En Alemania, los simpatizantes de AfD están divididos: un 34% la apoya y un 33% la desfavorece.

Los votantes populistas de derecha comparten una firme exigencia de que los líderes prioricen a su propio país: este "instinto nacionalista", observa la publicación de Axel Springer, choca con el enfoque de "América Primero" de Trump.

Los partidarios de Le Pen, AfD y Reform UK de Nigel Farage se inclinan más a argumentar que, cuando los intereses nacionales chocan con los de sus aliados, "el país debe prevalecer" y que "la industria nacional debe protegerse incluso a expensas de la competitividad global".

A pesar de ello, tienden a ser más receptivos a los aranceles. El 65% de los votantes de AfD los considera perjudiciales, pero solo el 37% apoya las represalias.

Los partidarios de Farage comparten esta postura: el 45% considera perjudiciales los aranceles y el 35% está a favor de las represalias. Sin embargo, el 60% de los votantes de Le Pen considera perjudiciales los aranceles y el 48% está a favor de las represalias. (ANSA).