EEUU: sondeos dan ventaja a Biden sobre Trump y encienden alerta electoral

Las encuestas reflejan que el actual presidente ha perdido en el último año la ventaja que mantenía sobre su predecesor, en lo que constituye una señal de alerta de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El sondeo realizado por Harvard CAPS-Harris entre el 28 y 29 de enero indica que el 51% de los votantes considera que Trump ha hecho hasta ahora un trabajo peor que Biden.

Según una encuesta de Rasmussen llevada a cabo entre el 2 y el 4 de febrero, el 48% de los consultados cree que Biden realizó una gestión mejor que la de Trump, frente a un 40% que aprueba el desempeño del actual mandatario.

Por su parte, el estudio de YouGov-Economist, realizado entre el 6 y el 9 de febrero, muestra que el 46% de los estadounidenses opina que Trump está haciendo un trabajo peor.

(ANSA)