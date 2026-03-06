Eeuu sopesa intervenir en el mercado del petróleo para combatir las subidas de precios

Por Jarrett Renshaw

6 mar (Reuters) -

El Departamento del Tesoro de EEUU podría anunciar medidas destinadas a combatir el aumento de los ‌precios de la energía ‌a raíz ⁠del conflicto con Irán, incluidas posibles medidas relacionadas con el mercado de futuros del petróleo, según dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Esta posible medida ​supondría un ⁠intento inusual ⁠por parte de Washington de influir en los precios de la energía a través de los ​mercados financieros en lugar de los suministros físicos de petróleo, como parte de ‌los intentos para mitigar el impacto político y económico ​del aumento de los costes del ​combustible.

Los detalles del plan no están claros y el funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, se negó a dar detalles, diciendo que no querían adelantarse al anuncio del Tesoro. Los futuros del crudo estadounidense han subido casi un 21% desde que ​comenzó la guerra con Irán el sábado, ya que la propagación del conflicto ha interrumpido los suministros de Oriente Medio. Mientras tanto, ⁠el coste medio nacional de la gasolina ha subido 27 centavos desde la semana pasada, hasta alcanzar los 3,25 ‌dólares por galón, según la AAA, una organización de viajes estadounidense que realiza un seguimiento de los precios del combustible.

La idea de la intervención de EEUU en el mercado de futuros está en consonancia con los antecedentes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, un antiguo gestor de fondos de inversión que pasó décadas negociando con divisas, bonos y materias primas antes de incorporarse al ‌Gobierno.

Bessent ocupó anteriormente el cargo de director de inversiones en Soros Fund Management y más tarde ⁠fundó el fondo Key Square Group.

No ha sido posible contactar de inmediato con ‌un portavoz del Tesoro para recabar sus comentarios.

El presidente Donald Trump dijo ⁠el jueves que no le preocupaba el aumento de los precios ⁠de la gasolina en Estados Unidos impulsado por la ampliación del conflicto con Irán, y dijo a Reuters en una entrevista exclusiva que la operación militar estadounidense era su prioridad.

"No me preocupa en absoluto", afirmó cuando se le preguntó por el aumento de los precios en ‌las gasolineras. "Bajarán muy rápidamente cuando esto termine, y ​si suben, que suban, pero esto es mucho más importante que el hecho de que los precios de la gasolina suban un poco". (Reporte de Jarrett Renshaw; reporte adicional de Dave Lawder, Arathy Somasekhar y Siddharth Cavale; edición de ‌Franklin Paul, Cynthia Osterman, Mark Porter y Lincoln Feast; editado en español por Tomás Cobos)