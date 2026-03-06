EEUU sospecha que China ha violado la red de vigilancia del FBI, reporta el WSJ
6 mar (Reuters) - Investigadores estadounidenses creen que hackers afiliados al Gobierno chino son responsables de una intrusión en una red informática interna del FBI que contiene información relacionada con algunas órdenes de vigilancia nacional, informó el viernes el Wall Street Journal
Se desconoce el alcance y la gravedad de la intrusión, y la investigación se encuentra en sus primeras etapas, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto
El FBI y la embajada china en Washington no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters. (Reporte de Chris Thomas en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)