EEUU sostiene reuniones con China y Rusia en Ginebra sobre el tema nuclear

Estados Unidos sostiene reuniones en Ginebra este lunes y martes con delegaciones de Rusia y de China sobre las armas nucleares, después de que expirara un tratado entre Washington y Moscú, informó un alto funcionario estadounidense.

"Hoy, me reuní con la delegación rusa. Mañana me voy a reunir con la delegación china, entre otras", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado a los periodistas en Ginebra, que habló bajo condición de anonimato y señaló que hubo conversaciones "preparatorias" para estos encuentros después de que expirara el tratado Nuevo START este mes.

Estados Unidos también sostuvo conversaciones con otras potencias nucleares como el Reino Unido y Francia, en las últimas semanas, añadió el funcionario.

El tratado Nuevo START, el único pacto que quedaba que limitaba el despliegue nuclear, expiró el 5 de febrero.

El presidente estadounidense Donald Trump pidió entonces llegar a un nuevo acuerdo mejorado, que incluya a China.

El arsenal nuclear de China sigue siendo mucho menor al de Rusia y Estados Unidos, pero aumenta rápidamente, y hasta ahora Pekín había rechazado los llamados a entablar negociaciones para un tratado tripartita.