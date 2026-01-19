EEUU: Springsteen critica a Trump por el ICE en Minneapolis, valores puestos a prueba

"Los ideales y valores de Estados Unidos se están poniendo a prueba como nunca antes", dijo entre aplausos del público.

"Si están en contra de que agentes enmascarados invadan una ciudad estadounidense utilizando tácticas propias de la Gestapo contra los ciudadanos, si creen que la gente no merece ser asesinada por ejercer su derecho a manifestarse, entonces envíen un mensaje a este presidente y díganle, como hizo el alcalde de la ciudad, que retire a los agentes del ICE", dijo Springsteen.

En tanto, otro día de protestas se registró en Minneapolis, donde decenas de personas continúan manifestándose pacíficamente contra el ICE y la muerte de Renee Good.

Las manifestaciones continúan desafiando la amenaza de desplegar 1500 soldados estadounidenses en las calles de la ciudad.

Según informes del Washington Post, el Pentágono puso en alerta a soldados en Alaska.

El FBI también planea desplegar agentes y busca voluntarios para reubicarse temporalmente en Minneapolis. (ANSA).