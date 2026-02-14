EEUU: Steve Bannon habló con Epstein de intentos de derrocar al Papa Francisco

Así lo revelaron documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, citados por la CNN.

Los mensajes intercambiados entre ambos en 2019, que son parte de un vasto conjunto de documentos publicados el mes pasado, revelan que Bannon cortejó al financiero, quien posteriormente se suicidó, en un intento de socavar al argentino Jorge Mario Bergoglio tras su salida del primer gobierno de Trump.

Bannon, recordó la CNN, había sido muy crítico con Francisco, a quien consideraba un opositor de su visión "soberanista".

"Derribaremos al papa Francisco", escribió Bannon a Epstein en junio de 2019. "Los Clinton, Xi, Francisco, la UE... ­Vamos, hermano!". (ANSA).