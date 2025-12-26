EEUU: Suben a 15 los muertos por el accidente de un avión de UPS en Kentucky

"Hoy perdimos a Alain Rodríguez Colina debido a las heridas provocadas por el accidente del avión de UPS, lo que eleva a 15 el total de víctimas fatales", escribió Beshear en la red social X. El gobernador pidió además oraciones para las familias afectadas "para que sepan que no están solas y que son amadas".

Según la National Transportation Safety Board (NTSB), la aeronave —un McDonnell Douglas MD-11— había despegado de Louisville con destino al aeropuerto Daniel K. Inouye International Airport cuando se produjo el siniestro. Durante el despegue, el motor izquierdo y su soporte (pylon) se separaron del ala, se incendiaron y pasaron por encima del fuselaje antes de impactar contra el suelo.

El informe preliminar del NTSB indicó que también se inició un incendio "cerca del área de unión del soporte del motor izquierdo con el ala", que continuó hasta el impacto. La aeronave apenas logró ascender unos 9 metros antes de estrellarse envuelta en una bola de fuego contra un patio de almacenamiento y dos edificios.

Tras la inspección de los restos, los investigadores detectaron grietas por fatiga y fallas por sobreesfuerzo en el soporte del motor izquierdo, detalló el organismo.

En el accidente murieron los tres tripulantes a bordo y 11 personas en tierra, mientras que otras 23 resultaron heridas, según cifras oficiales. Imágenes difundidas por la Guardia Nacional de Kentucky mostraron a equipos de emergencia evaluando los daños en el lugar del impacto.

Tras el siniestro, la Federal Aviation Administration (FAA) ordenó la suspensión temporal de todos los MD-11 hasta que fueran inspeccionados. De acuerdo con el fabricante Boeing, actualmente hay alrededor de 70 aeronaves MD-11 en servicio, operadas principalmente por UPS, FedEx y Western Global.

La medida podría tener impacto en la cadena logística, dado que decenas de estos aviones operan para grandes compañías de carga en Estados Unidos.

El McDonnell Douglas MD-11 es una aeronave de fuselaje ancho utilizada hoy casi exclusivamente para carga, tras haber sido retirada del servicio comercial de pasajeros. Su antigüedad y el uso intensivo en vuelos nocturnos lo han colocado bajo mayor vigilancia de las autoridades aeronáuticas. (ANSA).