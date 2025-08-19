LA NACION

EEUU suma 407 categorías de productos de acero y aluminio que estarán sujetas a arancel del 50%

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EEUU suma 407 categorías de productos de acero y aluminio que estarán sujetas a arancel del 50%
EEUU suma 407 categorías de productos de acero y aluminio que estarán sujetas a arancel del 50%Damian Dovarganes - AP

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el martes la adición de 407 categorías a su lista de productos "derivados" del acero y el aluminio sujetos a aranceles.

"La acción de hoy abarca turbinas eólicas y sus piezas y componentes, grúas móviles, bulldozers y otros equipos pesados, vagones de ferrocarril, muebles, compresores y bombas, y cientos de otros productos", dijo el Departamento de Comercio en un comunicado.

Los productos añadidos a la lista estarán sujetos a un arancel del 50%. (Reporte de Katharine Jackson y Bhargav Acharya; edición en español de Javier López de Lérida)

LA NACION
Más leídas
  1. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    1

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

  2. Empieza el dobles mixto millonario del US Open: grandes figuras, rechazos y un formato revolucionario
    2

    El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open

  3. Belgrano: un teléfono celular, la clave para desbaratar una banda que protagonizaba salideras
    3

    Belgrano: un teléfono celular, la clave para desbaratar una banda que protagonizaba salideras

  4. El Gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que el de Cristina
    4

    El Gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que los de Cristina Kirchner

Cargando banners ...