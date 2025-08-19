EEUU suma 407 categorías de productos de acero y aluminio que estarán sujetas a arancel del 50%

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el martes la adición de 407 categorías a su lista de productos "derivados" del acero y el aluminio sujetos a aranceles.

"La acción de hoy abarca turbinas eólicas y sus piezas y componentes, grúas móviles, bulldozers y otros equipos pesados, vagones de ferrocarril, muebles, compresores y bombas, y cientos de otros productos", dijo el Departamento de Comercio en un comunicado.

Los productos añadidos a la lista estarán sujetos a un arancel del 50%. (Reporte de Katharine Jackson y Bhargav Acharya; edición en español de Javier López de Lérida)