EEUU suma 407 categorías de productos de acero y aluminio que estarán sujetas a arancel del 50%
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el martes la adición de 407 categorías a su lista de productos "derivados" del acero y el aluminio sujetos a aranceles.
"La acción de hoy abarca turbinas eólicas y sus piezas y componentes, grúas móviles, bulldozers y otros equipos pesados, vagones de ferrocarril, muebles, compresores y bombas, y cientos de otros productos", dijo el Departamento de Comercio en un comunicado.
Los productos añadidos a la lista estarán sujetos a un arancel del 50%. (Reporte de Katharine Jackson y Bhargav Acharya; edición en español de Javier López de Lérida)
Otras noticias de Estados Unidos
Más leídas
- 1
Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
- 2
El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open
- 3
Belgrano: un teléfono celular, la clave para desbaratar una banda que protagonizaba salideras
- 4
El Gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que los de Cristina Kirchner