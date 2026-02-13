EEUU suma a Alibaba y otros a lista de empresas que presuntamente ayudan al Ejército chino

Por Michael Martina y Alexandra Alper

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos añadió el viernes a algunas de las firmas más grandes de China, entre ellas Alibaba y Baidu, a la lista de empresas que presuntamente ayudan al Ejército chino, lo que eleva la presión sobre Pekín antes de una reunión entre los líderes de ambos países.

La lista 1260H del Pentágono no ha impuesto sanciones formales a las empresas chinas, pero, en virtud de una nueva ley, el departamento no podrá contratar ni adquirir productos de las compañías que figuran en la lista en los próximos años.

Otras incorporaciones del viernes fueron el fabricante de automóviles BYD, la compañía de biotecnología WuXi AppTec y la empresa de tecnología robótica basada en inteligencia artificial RoboSense Technology Co Ltd, mientras que se eliminó al fabricante de chips de memoria YMTC.

La inclusión en la lista también envía un mensaje a los proveedores del Pentágono y otras agencias gubernamentales sobre la opinión del Ejército estadounidense sobre estas empresas, algunas de las cuales han demandado a Washington por su inclusión.

Un portavoz de Alibaba dijo que no había motivos para su inclusión y amenazó con emprender acciones legales. "Alibaba no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión entre el ámbito militar y el civil".

La actualización de la lista podría molestar a Pekín tras la tregua comercial alcanzada en octubre por el presidente Donald Trump y su par chino, Xi Jinping.

La lista ya incluye a importantes empresas chinas como Tencent Holdings, una de las mayores compañías tecnológicas de China, y CATL, un importante fabricante de baterías para la industria de los vehículos eléctricos.

Tencent afirmó en el momento en que fue añadida que su negocio no se vería afectado y que iniciaría un proceso de reconsideración para corregir su inclusión, mientras que CATL dijo que "no participaba en ninguna actividad relacionada con el ámbito militar".

Los legisladores estadounidenses enviaron una carta al secretario de Defensa Pete Hegseth, instando al Pentágono a añadir a la lista en diciembre a una serie de compañías tecnológicas chinas, entre ellas la empresa de inteligencia artificial DeepSeek, el fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi y el fabricante de pantallas electrónicas BOE Technology.

Aparte de YMTC, se eliminaron otras empresas que figuraban en la lista del año pasado, como COSCO SHIPPING Finance Co Ltd y ChangXin Memory Technologies Inc (CXMT). (Reporte de Michael Martina y Alexandra Alper; edición de Philippa Fletcher, Nick Zieminski, William Maclean y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)