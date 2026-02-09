EEUU: Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Trump se ofusca

Tras ganar tres premios Grammy el domingo pasado, incluyendo el de Mejor Álbum, la superestrella de "Debí tirar más fotos", quien acortó su gira por Estados Unidos el año pasado para evitar exponer a sus fans a las amenazas del ICE -la agencia que persigue a los migrantes-, llevó su "casita rosa" y un mensaje de unidad al Levi's Stadium en Santa Clara, California: "Juntos somos Estados Unidos; lo único más poderoso que el odio es el amor"

Solo Donald Trump podría ofenderse, como había predicho en la víspera: "Fue el peor espectáculo de la historia, una bofetada a Estados Unidos", disparó. "Nadie entiende una palabra, y el baile es repugnante, especialmente para los niños", declaró el jefe de la Casa Blanca en su red social, Truth.

Trump siguió el partido desde Mar-a-Lago, tras haber optado por no asistir al Super Bowl "debido a la distancia" con la Costa Oeste, pero también por la decisión de la NFL de asignar el medio tiempo a un ciudadano estadounidense que canta solo en español.

El presidente había anunciado que transmitiría en directo el concierto pro-MAGA del veterano roquero Kid Rock, organizado por la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA: una mezcla de clásicos de oro y música country, que concluiría con un llamamiento a los espectadores para que dediquen sus vidas a Jesús, quizás para expiar el resurgimiento de la letra de una vieja canción suya, cuyo tema son las relaciones con menores.

Para Estados Unidos, el Super Bowl es una gran celebración secular que, como el Día de Acción de Gracias, debería unir a un país dividido. En su discurso del Estado de la Unión, el puertorriqueño Bad Bunny recreó una auténtica aldea en el estadio, habitada por estrellas como Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba, además de personajes de la vida real, una taquería de Los Ángeles y, desde Brooklyn, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que quedan en Nueva York.

Incluso hubo un niño a quien el excajero de supermercado Benito Antonio Martínez Ocasio le regaló el gramófono ganador del Grammy: para muchos, evocó al pequeño Liam Ramos, deportado de Minnesota a Texas, una tragedia que conmovió a medio Estados Unidos en las últimas semanas. Los valores familiares fueron primordiales: una pareja celebró su boda en vivo, por ejemplo.

Vestido con un chándal diseñado especialmente para él por Zara, Bad Bunny cerró el espectáculo de medio tiempo enumerando los nombres de todas las naciones de América del Norte y del Sur y terminando con un "Dios bendiga a América"

La transmisión en español del medio tiempo reveló el interés de la NFL en expandir su audiencia más allá de Estados Unidos, a pesar de que la reacción de Trump y los conservadores demostró que muchos en la audiencia no están dispuestos a compartir el evento con el resto del mundo.

Para muchos estadounidenses, no solo en el mundo MAGA, el Super Bowl es un evento nacional popular donde el patriotismo de las banderas y los himnos ha sobrevivido a la actual era de división. "Creo que solo los ciudadanos respetuosos de la ley que aman a este país deberían venir al Super Bowl", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la misma entrevista en la que anunció en octubre que agentes de ICE patrullarían el estadio.

La NFL lo negó, pero la población de Santa Clara, la mitad de la cual no nació en Estados Unidos, estaba claramente preocupada. (ANSA)