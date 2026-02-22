EEUU supera 2-1 a Canadá y gana su primer oro olímpico en el hockey masculino desde 1980

MILÁN (AP) — No fue necesario ningún milagro. Estados Unidos está en la cima del mundo del hockey por primera vez en casi medio siglo

Jack Hughes anotó en el minuto 1:41 del tiempo extra y Estados Unidos derrotó el domingo 2-1 a Canadá en la final por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Este fue el tercer título olímpico masculino del país y el primero desde el “Milagro sobre hielo” de 1980

A diferencia de aquel grupo improvisado de universitarios que logró una de las mayores sorpresas en la historia del deporte hace 46 años al vencer a la muy favorita Unión Soviética, los estadounidenses en Milán fueron una máquina que, apoyada en el portero Connor Hellebuyck y en una plantilla repleta de jugadores de la NHL, terminó el torneo invicto

Hellebuyck fue, por mucho, el mejor jugador sobre el hielo: detuvo 41 de los 42 tiros que enfrentó mientras Canadá inclinaba la pista hacia su arco. Realizó la atajada del torneo al alcanzar con el palo el disco en un disparo de Devon Toews en el tercer periodo y, minutos después, le negó a Macklin Celebrini un mano a mano, que anteriormente logró frente a Connor McDavid

Era apropiado que tuvieran que pasar por Canadá, su vecino del norte que los venció en el 4 Nations Face-Off hace un año y que desde hace bastante tiempo era el rey del deporte, ganando todas las competencias internacionales de los últimos 16 años en las que participaron los mejores jugadores del mundo

Eso terminó

En un partido vertiginoso y apasionante, lleno de golpes fuertes y de numerosos altercados después del silbatazo, Estados Unidos se adelantó con un gol de Matt Boldy a los 6 minutos y se mantuvo arriba hasta que Cale Makar empató cerca del final del segundo periodo

Estados Unidos por fin lo consiguió después de generaciones de producir talento desde la base como si fuera una línea de ensamblaje. Todos menos dos de los 25 jugadores del equipo pasaron por el Programa de Desarrollo del Equipo Nacional de USA Hockey

Ese grupo de 23 incluye al capitán Auston Matthews, la primera línea de Brady y Matthew Tkachuk y Jack Eichel, y los otros hermanos, Jack y Quinn Hughes. Gran parte del equipo jugó junta ya sea en el programa, en la categoría sub-18, en el Mundial Juvenil o en alguna combinación de esas instancias

El triunfo de Estados Unidos silenció las críticas hacia el gerente general Bill Guerin y a su grupo directivo por elegir una plantilla llena de veteranos con experiencia para cumplir funciones específicas y por dejar en casa a cuatro de los 10 máximos goleadores estadounidenses de la NHL esta temporada. Algunas decisiones fueron indiscutibles, como la del entrenador Mike Sullivan de darle la titularidad a Hellebuyck, quien fue el mejor portero del torneo

Canadá, campeón olímpico consecutivo en 2010 y 2014 y que ganó tres de las primeras cinco ediciones, se quedó corto mientras jugaba sin su capitán lesionado, Sidney Crosby. El jugador de 38 años, doble medallista de oro y triple campeón de la Stanley Cup, abandonó el partido de cuartos de final contra Chequia y no jugó la semifinal ante Finlandia

McDavid, considerado ampliamente el mejor jugador del mundo y quien llevó la “C” en ausencia de Crosby, sufrió otra derrota devastadora a las puertas de un título. Él y los Edmonton Oilers han perdido ante Matthew Tkachuk y los Florida Panthers en la final de la Stanley Cup en cada uno de los últimos dos años

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes