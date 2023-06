EEUU suspende la entrega de ayuda humanitaria a Etiopía tras la polémica por el desvío de alimentos

La Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) ha informado este jueves de que ha decidido suspender la entrega de ayuda humanitaria a Etiopía tras la polémica por un supuesto entramado de desvío ilegal de alimentos.

"La USAID, en coordinación con el Gobierno etíope, estableció que determinadas fuerzas confabuladas desviaban ayuda humanitaria. No podemos continuar la distribución de la ayuda humanitaria hasta que no se realicen reformas", ha indicado la agencia en un comunicado al que ha tenido acceso el diario 'The Washington Post'.

Las informaciones apuntan a que varios altos cargos etíopes estaban presuntamente entregando alimentos a militares o desviándolos para su posterior comercialización, en vez de entregarlos a la población civil. Ahora, la decisión de la USAID afectará a millones de personas en uno de los países más pobres del mundo.

Los funcionarios etíopes habrían estado "inflando las listas" de familiares que necesitan asistencia alimentaria para desviar así los productos, según indican estas informaciones.

El pasado mes de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que la Administración del presidente, Joe Biden, destinaría ayuda humanitaria adicional a Etiopía por unos 331 millones de dólares (unos 307 millones de euros).

En abril, el Programa Mundial de Alimentos avisó a sus socios de que estaba investigando un posible robo de alimentos donados, tal y como recogían entonces varios medios de comunicación estadounidenses.

Europa Press