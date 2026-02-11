EEUU suspende los vuelos en aeropuerto de Texas, cerca de la frontera con México, por "seguridad"

11 feb (Reuters) -

Estados Unidos suspendió todos los vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, cerca de la frontera con México, por "razones especiales de seguridad", informó el miércoles la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que no entregó más detalles.

El aeropuerto, que se encuentra junto al aeródromo militar estadounidense Biggs Army Airfield y al otro lado de la frontera con la ciudad mexicana de Juárez, informó en una publicación en Instagram que todos los vuelos habían sido suspendidos.

El aeropuerto dijo que las restricciones se habían impuesto "con poca antelación" y que estaba a la espera de recibir más instrucciones de la FAA, según The New York Times.

La FAA dijo que las restricciones temporales estarían vigentes hasta el 21 de febrero y abarcarían un radio de unas 10 millas náuticas (18,5 kilómetros) desde el aeropuerto, pero no incluían el espacio aéreo mexicano.

La FAA no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para obtener más detalles sobre las "razones de seguridad". El aeropuerto gestionó 3,49 millones de pasajeros en los primeros 11 meses de 2025. Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, aterrizan en él. (Reportaje de Akanksha Khushi en Bangalore. Edición en español de Javier López de Lérida)