EEUU suspenderá la tramitación de visados a 75 países, dice Departamento de Estado

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump suspenderá todo el procesamiento de visas para visitantes de 75 países, dijo el miércoles un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El portavoz no dio más detalles sobre el plan, del que informó por primera vez Fox News, que citó un memorándum del Departamento de Estado.

La pausa comenzará el 21 de enero, según Fox News.

Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia están entre los países afectados, según el informe.

El memorándum ordena a las embajadas estadounidenses que denieguen los visados en virtud de la legislación vigente mientras el departamento reevalúa sus procedimientos. No se informaron plazos.

La supuesta pausa ocurre en el contexto de una amplia campaña de represión de la inmigración emprendida por el presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el cargo el pasado enero.

En noviembre, Trump prometió "detener permanentemente" la inmigración procedente de todos los "países del Tercer Mundo" tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca de un ciudadano afgano que mató a un miembro de la Guardia Nacional. (Reporte de Susan Heavey; edición en español de Javier López de Lérida)