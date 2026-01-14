EEUU suspenderá la tramitación de visados a 75 países la próxima semana, según Fox News

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump está suspendiendo todo el procesamiento de visas para visitantes de 75 países a partir del 21 de enero, informó Fox News el miércoles, que citó un memorando del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia están entre los países afectados, según el informe.

Representantes del Departamento de Estado no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el memorando, que según Fox News ordena a las embajadas estadounidenses denegar visados en virtud de la legislación vigente, mientras el Departamento reevalúa sus procedimientos.

No se proporcionó ningún plazo.

La supuesta pausa ocurre en el contexto de una amplia campaña de represión de la inmigración emprendida por el presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el cargo el pasado enero.

En noviembre, Trump prometió "detener permanentemente" la inmigración procedente de todos los "países del Tercer Mundo" tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca de un ciudadano afgano que mató a un miembro de la Guardia Nacional. (Reporte de Susan Heavey; edición en español de Javier López de Lérida)