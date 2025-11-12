LA NACION

EEUU.- Synopsys anuncia un ajuste del 10% de su plantilla

EEUU.- Synopsys anuncia un ajuste del 10% de su plantilla

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de la empresa estadounidense de soluciones para el diseño de chips Synopsys ha aprobado un plan de reestructuración que prevé el despido de aproximadamente el 10% de la plantilla de Synopsys, que el año pasado ascendía a unos 20.000 trabajadores.

Synopsys prevé que la mayor parte de la reducción de plantilla se llevará a cabo en el ejercicio fiscal 2026 y que el plan de reestructuración esté prácticamente finalizado a finales del ejercicio fiscal 2027.

El ajuste permitirá a Synopsys invertir "en oportunidades clave de crecimiento" e impulsar la eficiencia empresarial tras la finalización de la adquisición de ANSYS.

Synopsys espera asumir cargos antes de impuestos de entre US$300 y US$350 millones (259 y 302 millones de euros) debido al pago de indemnizaciones por despido y otras prestaciones extraordinarias por cese de actividad, así como otros costes, como el cierre de ciertas instalaciones.

