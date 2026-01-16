EEUU: Taiwán invertirá US$250.000 millones en EEUU a cambio de rebaja arancelaria

El entendimiento coloca a Taiwán en línea con otros socios asiáticos clave de Washington, como Japón y Corea del Sur, y refuerza la estrategia estadounidense de relocalizar cadenas de suministro críticas, en especial en la industria de los chips, considerada central para la seguridad económica y tecnológica del país.

Entre las empresas involucradas se destaca TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, que ya desarrolla varias plantas en el estado de Arizona y que tendrá un rol clave en la expansión de la capacidad productiva estadounidense.

En un comunicado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que el acuerdo impulsará una "relocalización masiva del sector de semiconductores de Estados Unidos", en un contexto de competencia global por el liderazgo tecnológico y de crecientes tensiones geopolíticas con China.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, celebró el acuerdo en la red social X, al señalar que permitirá una "mayor integración económica, cooperación de alta tecnología e inversiones bilaterales en sectores clave", y que sentará las bases para una "asociación más sólida y un futuro más próspero" entre Taipéi y Washington.

El acuerdo refuerza además los lazos entre Taiwán y Estados Unidos en un momento de redefinición de las relaciones comerciales globales, con Washington buscando reducir su dependencia de Asia oriental continental para la producción de componentes críticos.

La iniciativa fue duramente criticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que reiteró su oposición a que otros países mantengan vínculos diplomáticos o firmen acuerdos con Taiwán que impliquen reconocimiento de soberanía. Pekín considera a la isla como parte de su territorio y rechaza cualquier acción que refuerce su estatus internacional.

En los últimos años, Estados Unidos profundizó su cooperación económica y tecnológica con Taiwán, en paralelo al deterioro de sus relaciones con China, en un escenario de rivalidad estratégica que abarca comercio, tecnología, defensa y seguridad regional. (ANSA).