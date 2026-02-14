EEUU también gana su segundo partido en el hockey masculino olímpico

Como ya hiciera su gran rival Canadá la víspera, Estados Unidos encadenó este sábado su segunda victoria en otros tantos partidos en su grupo del torneo olímpico masculino del hockey sobre hielo, esta vez con un 6-3 sobre Dinamarca.

Después de la victoria 5-1 contra Letonia en el debut, el Team USA sigue transmitiendo buenas sensaciones en un torneo que genera una gran expectación porque por primera vez en doce años están las estrellas del poderoso campeonato norteamericano (NHL).

Dinamarca llegó a adelantarse por dos ocasiones en el inicio del duelo, pero la maquinaria estadounidense empezó a funcionar a pleno rendimiento y consiguió una remontada que terminó siendo cómoda.

Estados Unidos acabará el domingo en el grupo C contra Alemania, que después de ganar a los daneses en la primera jornada perdieron este sábado ante Letonia por 4-3.