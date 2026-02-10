EEUU tendrá que tomar "medidas muy duras" si no hay un acuerdo con Irán, dice Trump

EL CAIRO, 10 feb (Reuters) - Estados Unidos tendrá que tomar "medidas muy duras" si no se llega a un acuerdo con Irán, dijo el presidente Donald Trump al Canal 12 de Israel, en una entrevista publicada en línea el martes.

"O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro", dijo Trump, según la cadena.

Trump ha dicho que está considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio, informaron Axios y Channel 12, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear de Irán y por la reciente represión a manifestantes. (Reporte de Jaidaa Taha, Rami Ayuub y Ryan Jones. Edición en español de Javier López de Lérida)