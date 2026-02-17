EEUU: Tener hijos en Nueva York, lujo de ricos
Así lo muestran las cifras demográficas.
Todas las demás se mantienen por debajo del umbral de fertilidad considerado necesario para que una población se renueve de una generación a la siguiente sin migración. Según el estudio, mantener a un niño de dos años en la ciudad requeriría aproximadamente 334.000 dólares al año, cuatro veces el ingreso familiar medio.
"Esto parece contradictorio, dado que estamos acostumbrados a la idea de que los pobres tienen más hijos que los ricos", escribió Zagare en The Bigger Apple, un boletín informativo de Substack.
"En realidad, es un regreso a la costumbre, añadió, que se mantuvo durante milenios de la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII: cuanto más rico eras, más hijos tenías". (ANSA).