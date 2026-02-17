EEUU: Tener hijos en Nueva York, lujo de ricos

Todas las demás se mantienen por debajo del umbral de fertilidad considerado necesario para que una población se renueve de una generación a la siguiente sin migración. Según el estudio, mantener a un niño de dos años en la ciudad requeriría aproximadamente 334.000 dólares al año, cuatro veces el ingreso familiar medio.

"Esto parece contradictorio, dado que estamos acostumbrados a la idea de que los pobres tienen más hijos que los ricos", escribió Zagare en The Bigger Apple, un boletín informativo de Substack.

"En realidad, es un regreso a la costumbre, añadió, que se mantuvo durante milenios de la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII: cuanto más rico eras, más hijos tenías". (ANSA).