EEUU: tenso cruce en el Congreso en audiencia con Pam Bondi

Bondi abrió su declaración destacando lo que definió como una fuerte reducción del crimen bajo su liderazgo. "Después de años de burocracia inflada y de politización, la misión central del Departamento de Justicia es combatir el crimen violento, proteger al pueblo estadounidense y defender el Estado de derecho por encima de todo", afirmó.

La fiscal sostuvo que 2025 registró "la tasa de homicidios más baja en 125 años", calificando el dato como "histórico".

Según detalló, en comparación con 2024, el índice de homicidios cayó 21%, los robos 23%, los carjackings 43% y las agresiones con armas de fuego 22%. "El crimen está disminuyendo", aseguró, atribuyendo los resultados al respaldo político y presupuestario del presidente Donald Trump. "No puedo pensar en un resultado de política pública más importante que proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses", agregó.

Sin embargo, el eje más tenso de la audiencia giró en torno al manejo de los documentos relacionados con el financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y fallecido en prisión en 2019. Legisladores demócratas cuestionaron a Bondi por la falta de nuevas imputaciones y por la gestión de archivos que, según denunciaron, incluyeron divulgaciones accidentales de nombres de víctimas.

Bondi defendió el accionar del departamento y afirmó que cuando se detectó que nombres de sobrevivientes habían sido publicados inadvertidamente, fueron inmediatamente redactados.

"He dedicado toda mi carrera a luchar por las víctimas y continuaré haciéndolo", señaló. "Lamento profundamente lo que cualquier víctima haya atravesado, especialmente como resultado de ese monstruo", añadió en referencia a Epstein.

La fiscal indicó además que el FBI continúa a la espera de información de personas que puedan aportar datos sobre posibles responsables y aseguró que cualquier acusación de conducta criminal será investigada.

El momento más tenso se produjo cuando el congresista demócrata Jerry Nadler preguntó cuántos co-conspiradores de Epstein habían sido acusados formalmente. "¿Cuántos perpetradores está investigando? ¿Cuántos ha imputado?", insistió. Bondi respondió que contestaría "a su manera", acusando a Nadler de "teatralidad". Ambos intercambiaron reproches mientras el presidente del comité intentaba ordenar la sesión.

También se produjo un fuerte cruce con la congresista Pramila Jayapal, quien pidió a Bondi que se disculpara ante las sobrevivientes por la gestión del caso. La fiscal evitó ofrecer una disculpa directa y redirigió sus críticas hacia el ex fiscal general Merrick Garland, que ocupó el cargo durante la administración Biden.

Jayapal, en un gesto simbólico, pidió a las sobrevivientes de Epstein presentes en la sala que se pusieran de pie si no habían podido reunirse aún con el Departamento de Justicia.

Según la legisladora, todas levantaron la mano.

El caso Epstein continúa generando controversia política años después de su muerte en una cárcel federal de Nueva York mientras esperaba juicio. Aunque varias personas vinculadas al entorno del financista fueron investigadas, sectores del Partido Demócrata sostienen que la red de responsabilidades no ha sido plenamente esclarecida.

La audiencia también se enmarca en un clima de fuerte polarización en Washington, donde el Departamento de Justicia ha sido objeto de acusaciones cruzadas de "politización" tanto bajo la actual administración como durante la anterior.

Para la Casa Blanca, el foco está en los indicadores de criminalidad y en la narrativa de restauración del orden público. Para la oposición demócrata, en cambio, la prioridad sigue siendo la transparencia en casos de alto perfil como el de Epstein y la protección efectiva de las víctimas. (ANSA).