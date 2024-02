( )

By Phil Stewart, Idrees Ali, Mohammed Ghobari, Timour Azhari

Washington/aden/bagdad, 4 feb (reuters) -

Estados Unidos tiene la intención de atacar nuevamente a los grupos respaldados por Irán en Oriente Medio, dijo el domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, después de golpear a facciones alineadas con Teherán en Irak, Siria y Yemen en los últimos dos días.

Estados Unidos y Gran Bretaña bombardearon 36 objetivos hutíes en Yemen, un día después de que el ejército estadounidense atacó a grupos respaldados por Teherán en Irak y Siria en represalia por un ataque mortal contra tropas estadounidenses en Jordania.

"Tenemos la intención de llevar a cabo más ataques, y tomar más medidas, para seguir enviando un mensaje claro de que Estados Unidos responderá cuando nuestras fuerzas sean atacadas, cuando nuestra gente sea asesinada", dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, al programa "Meet the Press" de la NBC el domingo.

Los ataques son los más recientes golpes en un conflicto que se ha extendido por Oriente Medio desde el 7 de octubre, cuando el grupo militante palestino Hamás, respaldado por Irán, asaltó Israel desde la Franja de Gaza.

Grupos respaldados por Teherán que declaran su apoyo a los palestinos han entrado en liza en toda la región: Hezbolá ha disparado contra objetivos israelíes en la frontera entre el Líbano e Israel, milicias iraquíes contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, y los hutíes contra barcos en el mar Rojo y el propio Israel.

Irán ha evitado hasta ahora cualquier papel directo en el conflicto, aunque respalda a esos grupos. El Pentágono ha dicho que no quiere una guerra con Irán y tampoco cree que Teherán la quiera.

Sullivan no quiso pronunciarse sobre si Estados Unidos podría atacar emplazamientos dentro de Irán, algo que el ejército estadounidense se ha cuidado mucho de evitar.

En declaraciones al programa "Face the Nation" de la CBS momentos antes, dijo que los ataques del viernes eran "el principio, no el final, de nuestra respuesta, y habrá más pasos, algunos vistos, otros quizá no vistos".

"Yo no lo describiría como una campaña militar indefinida", agregó. (Reporte de Andrew Mills en Doha y Tala Ramadan en Dubai, Doina Chiacu y Arshad Mohammed en Washington, Tom Perry en Beirut; editado en español por Javier López de Lérida)