EEUU: Tiroteo en la Universidad Brown, difunden nuevos videos del asesino

Los investigadores están registrando casas, patios y contenedores de basura en Providence en busca de videos u otras pistas que puedan ayudarles a determinar quién cometió el tiroteo del sábado en el campus, que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos.

En todos los videos publicados, el rostro del sospechoso estaba oculto o de lado, y las autoridades solo proporcionaron una descripción vaga: es corpulento y mide aproximadamente 1,70 m.

Además de publicar la imagen ligeramente más clara del sospechoso, el FBI ha publicado una cronología en video que incluye nuevas imágenes del hombre que recibió los disparos antes del ataque.

El video lo muestra corriendo por momentos por calles residenciales tranquilas y desiertas cerca del campus.

Con el asesino aún prófugo, Providence está, como es lógico, en vilo, y el martes se envió más policía a las escuelas de la ciudad para tranquilizar a los padres preocupados por la seguridad de sus hijos. (ANSA).