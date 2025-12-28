EEUU: Tormenta de nieve en Nueva York, declaran el estado de emergencia

Sky News informó en su sitio web que declaró el estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey.

"Los meteorólogos -recuerda Sky News- habían pronosticado hasta 28 cm de nieve para las 13 (hora local) del sábado, con la mayor acumulación prevista en la zona norte de las áreas metropolitanas de Nueva York y Nueva Jersey. La ciudad de Nueva York recibió 10,9 cm de nieve, su mayor cantidad desde 2022".

El mal tiempo ya causó importantes interrupciones a quienes viajan durante las vacaciones de Navidad, con al menos 9.000 vuelos cancelados o retrasados desde el viernes por la noche, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Los aeropuertos John F. Kennedy International, Newark Liberty International y LaGuardia publicaron alertas de nieve en redes sociales, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar más interrupciones en los vuelos. (ANSA).