EEUU: Tormenta invernal causa apagones y cancela vuelos

MISSION, Kansas, EE.UU. (AP) — Decenas de millones de estadounidenses enfrentan temperaturas gélidas, condiciones de ventisca, cortes de energía y cancelaciones de reuniones navideñas debido a una tormenta invernal casi sin precedentes que está exponiendo a un 60% de la población a algún tipo de alerta por el mal clima.

Más de 200 millones de personas estaban bajo alerta el viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El mapa del frío invernal “representa una de las alertas más extensas de la historia”, dijeron los meteorólogos.

Alrededor de 1,4 millones de hogares y empresas han sufrido apagones, según el sitio web PowerOutage, que hace un seguimiento de los informes de las empresas de suministro eléctrico. Los empresas de electricidad de Nashville, Memphis y el Valle de Tennessee dijeron que implementarían apagones escalonados el viernes para conservar la energía mientras la región lucha contra un frente frío extremo.

En Georgia, cientos de personas en Atlanta y el norte del estado se quedaron sin electricidad, y enfrentaban la posibilidad de temperaturas bajo cero sin calefacción.

Y casi 5.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados el viernes, según el sitio de seguimiento FlightAware.

“Tenemos que ser positivos", dijo Wendell Davis, quien juega baloncesto con un equipo en Francia y esperaba el viernes en el aeropuerto O’Hare de Chicago tras una serie de cancelaciones de vuelos.

La enorme tormenta se extendía de frontera a frontera. En Canadá, WestJet canceló todos los vuelos del viernes en el Aeropuerto Internacional Pearson, de Toronto, desde las 9 de la mañana, y los meteorólogos locales advertían de un potencial evento invernal que sólo se ve una vez cada década.

En México, cerca de la frontera estadounidense, los migrantes esperaban bajo temperaturas inusualmente frías la decisión de la Corte Suprema sobre la vigencia del Título 42, una medida que impide a muchos solicitar asilo.

Los meteorólogos dijeron que un ciclón bomba —que ocurre cuando la presión atmosférica desciende muy rápidamente durante una tormenta intensa— se desarrolló cerca de los Grandes Lagos, provocando condiciones de ventisca, incluidos fuertes vientos y nieve.

Los accidentes viales han cobrado la vida de al menos seis personas. Por lo menos dos personas murieron en un choque múltiple en el que se vieron implicados unos 50 vehículos en la autopista Ohio Turnpike. Un conductor murió el jueves en Kansas City, Missouri, tras derrapar y caer en un arroyo. Otras tres personas murieron en accidentes separados el miércoles en carreteras heladas del norte de Kansas.

Michigan también sufrió una avalancha de accidentes, incluido uno en el que se vieron implicados nueve tractocamiones.

Por su parte, algunos activistas se apresuraban a sacar del frío a las personas sin hogar. Cerca de 170 adultos y niños se mantenían calientes el viernes en un refugio y un centro de calentamiento de Detroit que están diseñados para albergar a 100 personas.

“Es mucha gente de más”, pero no es una opción rechazar a nadie, dijo Faith Fowler, directora ejecutiva de Cass Community Social Services, que gestiona ambas instalaciones.

En Chicago, Andy Robledo tenía previsto pasar el día organizando actividades para checar a personas sin techo a través de su organización sin ánimo de lucro Feeding People Through Plants. Robledo y sus voluntarios construyen tiendas de campaña inspiradas en las cabañas de pesca en hielo, que incluyen un bajopiso de madera contrachapada.

“No es una casa, ni un apartamento, ni una habitación de hotel. Pero es un gran paso respecto a lo que tenían antes”, dice Robledo.

El servicio meteorológico pronostica la Navidad más fría en más de dos décadas en Filadelfia, donde las clases se dieron por internet el viernes o se cancelaron por completo.

En Dakota del Sur, la gobernadora Kristi Noem activó a la Guardia Nacional del estado para transportar leña del Servicio Forestal de Black Hills a la tribu Rosebud Sioux, luego de que algunos miembros de la tribu se quedaron atrapados en sus casas con poco combustible.

___

Bleed informó desde Little Rock, Arkansas. Los periodistas de The Associated Press Dee-Ann Durbin en Detroit; Gillian Flaccus en Portland, Oregon; Zeke Miller en Washington; y Emily Wagster Pettus en Jackson, Mississippi, contribuyeron a este despacho.

AP