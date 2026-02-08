EEUU: Tormenta por los despidos en el Washington Post, dimite el CEO Lewis

Will Lewis, un inglés con experiencia en el Financial Times, Dow Jones y Wall Street Journal, fue llamado por Jeff Bezos en 2024 para reestructurar las cuentas del WP y detener la hemorragia de ingresos y lectores

Sin embargo, su mandato concluyó con la expulsión del 30% del personal, con redacciones enteras canceladas, enviados y corresponsales dejados en zonas de guerra sin futuro ni salario, la desaparecida sección deportiva renombrada y todo el equipo de fotógrafos eliminado

"Se tomaron decisiones difíciles para garantizar un futuro para The Washington Post", escribió Lewis, quien será reemplazado momentáneamente por Jeff D'Onofrio, ex director financiero del periódico

Ni él ni Bezos asistieron a la reunión con los empleados donde se anunciaron los despidos el miércoles pasado, lo que aumentó el desasosiego y la ira entre las personas afectadas, especialmente contra el propietario multimillonario que, según los críticos, hundió a la publicación

En un editorial de The New Yorker, parafraseando el famoso lema del WP "Democracy Dies in Darkness" (la democracia muere en las sombras), se subraya que esta vez "la democracia murió a plena luz del día"

"La semana pasada, el jefe de Amazon decidió que una de sus propiedades menores, The Washington Post, era un peso tan grande para su patrimonio de US$230.000 millones que la prudencia le exigía desmantelar gran parte de la redacción", se lee en el artículo del director de la revista, David Remnick

Según analistas, la gestión de Bezos en el Washington Post cambió drásticamente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

Poco después de la compra en 2013 y durante todo el primer mandato del magnate, bajo la dirección de Marty Baron, el periódico era sumamente competitivo y Bezos, un propietario distante, pero dispuesto a invertir en el diario

Sin embargo, durante los años de la presidencia de Joe Biden, el número de lectores comenzó a caer y, en 2024, Bezos comenzó a reconsiderar sus prioridades. Primero, bloqueó el respaldo del periódico a Kamala Harris, luego impuso una línea editorial más conservadora

Muchos sostenían que estas decisiones eran prerrogativas suyas, pero con cada movimiento, el Washington Post seguía perdiendo suscriptores. Para algunos, se trató de uno de los peores autogoles en la historia del periodismo

En febrero del año pasado, la renuncia del director de editoriales, y hoy, los recortes masivos. Para el exdirector Baron, fue uno de "los días más oscuros en la historia de una de las más grandes publicaciones periodísticas del mundo"

El veterano del Post y ganador del premio Pulitzer por la investigación del Watergate, Bob Woodward, se declaró "devastado" por los despidos masivos

En un comunicado de prensa que anunciaba la renuncia de Lewis, Bezos afirmó que el Washington Post tiene "una misión periodística fundamental y una oportunidad extraordinaria"

"Cada día, nuestros lectores nos indican el camino hacia el éxito", destacó el multimillonario sin mencionar los despidos (ANSA)