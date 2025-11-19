EEUU trabaja con Rusia en un nuevo plan de paz para Ucrania, según Axios

Por Christian Martínez

El Gobierno de Estados Unidos ha estado formulando en secreto un nuevo plan para poner fin a la guerra en Ucrania en consulta con Rusia, informó Axios el martes, citando a altos cargos estadounidenses y rusos.

Se trata de una hoja de ruta de 28 puntos inspirada en el plan del presidente estadounidense Donald Trump para el alto el fuego en Gaza, según el medio.

La propuesta consistiría en "paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania", informó Axios basándose en fuentes.

El enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff está dirigiendo la formación del plan y "lo ha discutido ampliamente con el enviado ruso Kirill Dmitriev", informó Axios, señalando a un responsable estadounidense.

Según Axios, que se remite a los comentarios de un responsable ucraniano, Witkoff debatió el plan con Rustem Umerov, asesor de seguridad del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, a principios de esta semana en Miami.

Una fuente estadounidense también dijo a Axios que la Casa Blanca había empezado a informar a altos cargos europeos sobre la propuesta.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

