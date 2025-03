EEUU: Trabajadores federales despedidos enfrentan opciones tras fallo que ordena su recontratación

Sam Peterson es uno de los miles de trabajadores federales despedidos a quienes se les ofreció recuperar su empleo bajo la orden de un juez, pero no se apresuró a aceptar la oportunidad de volver a su puesto de guardabosques en el Área Recreativa Nacional del Lago Roosevelt en el estado de Washington.

En cambio, rápidamente lo rechazó, optando por mudarse con su esposa para comenzar una carrera fuera del gobierno en un museo de Oregon.

“Hemos firmado un contrato de renta el lunes y quién sabe qué traerían los próximos meses si regresara al empleo federal”, expresó Peterson, de 26 años.

Decidir si regresar a la fuerza laboral federal es una decisión que enfrentan miles de empleados despedidos después de que dos jueces este mes encontraran problemas legales en la forma en que el presidente Donald Trump está llevando a cabo una reducción drástica del gobierno de Estados Unidos. Un fallo de un juez federal de California reinstalaría a 16.000 empleados en período de prueba.

El lunes, el gobierno de Trump buscó evitar dar a los trabajadores despedidos cualquier opción al pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que detenga las órdenes de recontratación. No estaba claro cuán rápidamente podría fallar el tribunal supremo de la nación sobre la apelación de emergencia, que argumentó que el juez de distrito William Alsup, quien fue nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton, excedió su autoridad legal.

Aunque se desconoce cuántos trabajadores federales están aceptando las ofertas para regresar al trabajo, algunos empleados ya han decidido seguir adelante, temiendo más reducciones en el futuro.

Otros que fueron invitados a regresar fueron inmediatamente puestos en licencia administrativa, con salario completo y beneficios, u ofrecidos una jubilación anticipada. Para aquellos que eligieron regresar, algunos dicen que la decisión se redujo a su dedicación al trabajo y la creencia de que lo que hacen es importante.

Eric Anderson, de 48 años, recibió la noticia la semana pasada de que puede regresar a su puesto como técnico en ciencias biológicas en el Parque Nacional de las Dunas de Indiana. Dijo que está emocionado de volver el martes, donde liderará un equipo que realiza quemas prescritas para limitar los impactos de incendios forestales, pero está preocupado por la incertidumbre.

“He oído que los puestos de algunas personas han cambiado de ser lo que hacen normalmente a hacer algo completamente extraño y diferente”, comentó Anderson. “Será interesante volver y ver si las cosas todavía cambian día a día”.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Trump, supervisado por el multimillonario Elon Musk, no ha revelado cuántos trabajadores en período de prueba fueron despedidos, cuántos fueron reinstalados o cuántos trabajadores recontratados fueron puestos en licencia.

La senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts pidió a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que busque respuestas a esas preguntas y estudie los impactos de los despidos, argumentando que remover personas de áreas críticas del gobierno —como viajes aéreos, lucha contra incendios forestales, control de enfermedades infecciosas, seguridad nuclear y atención médica para veteranos— ha puesto en riesgo la salud y seguridad del país. En una carta a Warren y otros senadores demócratas, la oficina federal dijo que aceptó su solicitud para revisar los despidos.

Una agencia, el Servicio de Parques Nacionales, fue autorizada para recontratar a 1.000 trabajadores, según la Asociación de Conservación de Parques Nacionales. El grupo celebró la reversión pero criticó el proceso.

“Este vaivén caótico no es forma de gestionar el Servicio de Parques, especialmente cuando están recibiendo a millones de visitantes en este momento", afirmó la presidenta y directora ejecutiva de la asociación, Theresa Pierno. “Este gobierno necesita dejar de jugar con el futuro de nuestros parques nacionales”.

Brian Gibbs, quien fue despedido de su trabajo como educador ambiental en el Monumento Nacional Effigy Mounds en Iowa en febrero, regresó al trabajo el lunes. En una publicación ampliamente compartida en Facebook, Gibbs dijo que está comprometido a servir al público estadounidense “lo mejor que pueda mientras esté autorizado” y liderar excursiones en el parque.

A algunos trabajadores del Departamento del Interior se les devolvieron sus empleos solo para ofrecerles un paquete de jubilación anticipada, según una carta revisada por The Associated Press.

Otros trabajadores que regresaron fueron puestos en licencia administrativa mientras el gobierno de Trump apela los fallos judiciales sobre los despidos masivos. Eso significa que algunos trabajadores fueron despedidos como parte de una medida enfocada en eliminar el desperdicio gubernamental solo para ser recontratados y pagados, al menos por un tiempo, para no trabajar.

Sydney Smith, de 28 años, era una empleada en período de prueba con el Servicio Forestal que estaba en una asignación temporal en la Biblioteca del Congreso cuando fue despedida. Fue recontratada pero fue inmediatamente puesta en licencia administrativa con pago retroactivo. Smith dijo que está lista para volver al trabajo y espera que otros también regresen.

“No está claro en qué momento me harían volver al trabajo", comentó. "Así que me están pagando pero no estoy trabajando. Eso se siente ineficiente”.

___ El periodista de The Associated Press Gary Fields contribuyó desde Washington, D.C.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.