EEUU trabajará con nuevo gobierno de Perú y México evalúa reanudar relaciones diplomáticas

LIMA (AP) — Estados Unidos informó el jueves que trabajará de forma constructiva con el gobierno del nuevo presidente interino José María Balcázar —elegido la víspera por el Congreso para suceder a José Jerí (2025-2026)— mientras que México anunció que evalúa reestablecer con el país sudamericano las relaciones diplomáticas rotas en noviembre.

Balcázar, un legislador de 83 años, gobernará cinco meses, hasta el 28 de julio, cuando entregará el mando a quien gane las elecciones presidenciales del 12 de abril. Si ninguno de los más de 30 candidatos obtiene más del 50% de votos, los dos más votados definirán la contienda en un balotaje el 7 de junio. Es el octavo mandatario en casi una década en Perú, aquejado por una crónica inestabilidad política.

Un mensaje colocado en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó que en el periodo hasta el 28 de julio "Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas”.

Más temprano, Balcázar manifestó a la radio peruana Exitosa su deseo de ir a una cumbre con otros seis mandatarios latinoamericanos programada para el 7 de marzo en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar asuntos de seguridad. El mandatario indicó que Trump "ha tenido la virtuosidad de concebir el delito de crimen organizado como un crimen universal”.

Balcázar se refería a una orden ejecutiva firmada por Trump en 2025 que designó a ocho bandas criminales latinoamericanas, incluida la transnacional venezolana Tren de Aragua, como “organizaciones terroristas extranjeras”. “Con ese instrumento jurídico (Trump) ha podido justamente contrarrestar toda la oleada de crimen organizado que antes no se veía”, apuntó el nuevo presidente interino peruano.

El viernes pasado la cancillería peruana había informado que el entonces presidente Jerí había sido invitado por Trump a la cita sobre “cooperación estratégica” en seguridad que se realizará semanas antes de un viaje que el mandatario estadounidense prevé hacer a Beijing para conversar con el presidente chino Xi Jinping.

Jerí fue destituido el martes tras quedar envuelto en un escándalo por sus citas con empresarios chinos no informadas oficialmente.

La cumbre de Trump en Miami con los presidentes latinoamericanos incluye además a los de Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Ecuador y Honduras, también de signo conservador.

México mostró por su lado interés en reestablecer las relaciones rotas en noviembre con Perú luego de que otorgó asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanece asilada en su embajada en Lima.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dijo temprano en su conferencia matutina que analiza si es factible "reestablecer las relaciones” con Perú, aunque la iniciativa debe partir del país sudamericano, que rompió relaciones con México.

La Fiscalía peruana acusa a Chávez, quien fue primera ministra del gobierno del izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), de ser coautora del delito de rebelión contra los poderes del Estado a raíz de su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente dispuso la disolución del Congreso y el cierre temporal de las instituciones constitucionales, lo que finalmente derivó en su destitución.

La Fiscalía solicita para la exfuncionaria una pena de hasta 25 años de cárcel.

La periodista de la AP Fabiola Sánchez colaboró con este despacho desde México.