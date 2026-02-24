EEUU traslada 12 F-22 a Medio Oriente

Imágenes publicadas muestran a los F-22 despegando de Lakenheath, Inglaterra, y acoplándose a aviones de reabastecimiento KC-46 mientras se dirigen a la región.

Los cazas Stealth llegaron a Lakenheath la semana pasada y permanecieron allí varios días. El movimiento de los aviones forma parte de una concentración masiva de fuerzas militares estadounidenses en Medio Oriente, mientras el presidente Donald Trump evalúa si tomar medidas militares contra Irán.

Decenas de aviones de combate, incluyendo F-35, F-22, F-15 y F-16, han sido avistados rumbo a Medio Oriente por la Alianza de Seguimiento Aéreo Militar, un equipo de 30 analistas de código abierto que estudia periódicamente la actividad aérea militar y gubernamental de los últimos días.

El equipo dice que también ha monitoreado docenas de barcos cisterna con combustible que los acompañaban, así como cientos de vuelos de carga que se dirigían a la región desde mediados de febrero, informa el Times of Israel. (ANSA).