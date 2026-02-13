EEUU trasladará un portaaviones del Caribe a Oriente Medio, según fuentes oficiales

Por Idrees Ali y Phil Stewart

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) -

El Pentágono enviará un portaaviones desde el Caribe a Oriente Medio, informaron el viernes dos funcionarios estadounidenses a Reuters, una medida que situaría a dos portaaviones en la región en un momento en que aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán.

El Gerald R. Ford, el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, ha estado operando en el Caribe con sus buques de escolta y participó en operaciones en Venezuela a principios de este año.

Uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el portaaviones tardaría al menos una semana en llegar a Oriente Medio.

Con solo 11 portaaviones en el arsenal militar estadounidense, se trata de un recurso escaso y sus calendarios suelen fijarse con mucha antelación.

El Gerald R. Ford se unirá al portaaviones Abraham Lincoln, a varios destructores lanzamisiles, a aviones de combate y a aviones de vigilancia que han sido trasladados a Oriente Medio en las últimas semanas.

El presidente Donald Trump había dicho que estaba considerando a Oriente Próximo si no se llegaba a un acuerdo con Irán.

Trump dijo el jueves que Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán y sugirió que podría alcanzarse un acuerdo durante el próximo mes.

"Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario será muy traumático, muy traumático", dijo Trump a los periodistas.

LARGO DESPLIEGUE

El Ford, que está en el mar desde junio de 2025, se suponía que iba a operar en Europa pero fue trasladado repentinamente al Caribe en noviembre.

Aunque los despliegues de los portaaviones suelen durar nueve meses, no es raro que se prolonguen durante los periodos de mayor actividad militar de Estados Unidos.

Los oficiales de la Marina llevan mucho tiempo advirtiendo de que los despliegues largos en el mar pueden afectar a la moral de los tripulantes.

Los oficiales dijeron que la administración había considerado enviar otro portaaviones, el Bush, a Oriente Medio, pero que estaba en proceso de certificación y tardaría más de un mes en llegar a Oriente Medio.

El Ford, que cuenta con un reactor nuclear a bordo, puede albergar más de 75 aviones militares, incluidos aviones de combate como los F-18 Super Hornet y los E-2 Hawkeye, que pueden actuar como sistema de alerta temprana. (Información de Hyunsu Yim en Barcelona; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)