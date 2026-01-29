EEUU tratará amistosos como partidos del Mundial a medida que se acerca el torneo, dice DT Pochettino

NUEVA YORK, 29 ene (Reuters) -

La selección de Estados Unidos tratará sus próximos partidos amistosos como si fueran choques del Mundial, dijo el jueves el DT Mauricio Pochettino, en busca de marcar la pauta adecuada antes de jugar ante su afición en el torneo.

Estados Unidos, que coorganiza el Mundial con Canadá y México en junio y julio, jugará contra Bélgica y Portugal en marzo en Atlanta, antes de enfrentarse a Senegal en Charlotte, en mayo, y a Alemania en un "partido de despedida" en Chicago en junio.

«La idea es que la Copa del Mundo comience en marzo, cuando estemos todos juntos, porque es el momento de mostrar, como hicimos en la última concentración en noviembre u octubre, nuestra identidad, nuestra forma de jugar y la forma en que queremos rendir en la Copa del Mundo», declaró Pochettino a periodistas.

Estados Unidos no logró el título en la final de la Copa Oro de la Concacaf el año pasado, pero terminó 2025 con varias actuaciones sólidas, ganando sus tres últimos amistosos contra Australia, Paraguay y Uruguay.

«Tenemos que rendir, tenemos que demostrar nuestra calidad», afirmó Pochettino, que tomó las riendas en 2024 después de que la temprana eliminación del equipo de la Copa América en su propio país provocara la salida de Gregg Berhalter.

El exentrenador del París Saint-Germain y del Tottenham Hotspur señaló que tenía una «idea muy clara» de quiénes formarían parte de su plantilla de 26 jugadores cuando comience el torneo.

«Hemos tenido tiempo para evaluar a todos los jugadores, más de 70, a los que hemos visto durante un año y medio», afirmó. «Ahora solo queda desear que nuestros jugadores estén en forma». (Reporting by Amy Tennery in New York; editing by Clare Fallon)