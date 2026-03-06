EEUU: tres expresidentes de EEUU y Gustavo Petro en homenaje a Jesse Jackson

Según la familia Jackson, se espera que los expresidentes Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, y la exvicepresidenta Kamala Harris, pronuncien un discurso en el servicio conmemorativo. También se espera la asistencia de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y la exprimera dama Jill Biden.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también participará de la ceremonia.

"Jesse Jackson marchó junto a Martin Luther King Jr. por los derechos civiles para todos. Viajó por el mundo luchando contra la desigualdad económica y de género. Hasta sus últimos días, luchó por una mejor atención médica, educación y paz en Chicago, Illinois, Estados Unidos y más allá", declaró la familia Jackson en un comunicado publicado el miércoles.

"Esperamos que todos los que se unan a nosotros para honrar su legado continúen apoyando estas causas. Este sería el mejor homenaje y celebración posibles", concluyó el comunicado. (ANSA).