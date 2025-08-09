EEUU: Tres heridos en un tiroteo en Times Square

(ANSA) - NUEVA YORK 9 AGO - Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la concurrida Times Square de la ciudad de Nueva York, dijo el Departamento de Policía de Nueva York.

Una persona de 17 años fue detenida, está bajo custodia y fue interrogada por el tiroteo, dijo la policía. Hasta la mañana del sábado todavía no se han presentado cargos.

El vídeo que se volvió viral en las redes sociales muestra a personas huyendo de la escena, la policía rodeando un vehículo y atendiendo a los heridos tirados en el suelo.

Los disparos estallaron en la intersección de la calle 44 y la avenida 7, a solo unos metros del Hard Rock Café y del restaurante italiano Carmine, alrededor de la 1:20 de esta madrugada.

Una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años resultaron heridos en el tiroteo, confirmó la policía a Fox News Digital.

Ellos fueron transportados al Hospital Bellevue, donde permanecen en una condición estable y sus lesiones no ponen en peligro su vida, dijo la policía.

El tiroteo siguió a una disputa entre dos individuos, aunque las autoridades no han dicho qué desencadenó la discusión.

El video muestra un panorama caótico, con un hombre tirado en el suelo cerca de un SUV antes de ser colocado en una camilla y cargado en una ambulancia.

La policía no pudo proporcionar más información y dijo que la investigación está en curso.

Esta no es la primera vez que la violencia armada que involucra a adolescentes ha sacudido Times Square. En febrero de 2024, un migrante venezolano de 15 años fue arrestado después de disparar a un turista en la pierna en JD Sports y disparar contra un oficial de la policía de Nueva York mientras huía de la escena.

Mientras tanto, en abril, un vendedor de carritos de comida recibió un disparo a solo cuatro cuadras de la escena de esta mañana después de una disputa con un grupo de jóvenes.

A pesar del tiroteo de hoy, la ciudad de Nueva York ha visto una notable caída en la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, ha visto sus menos tiroteos en décadas, una caída del 23% en lo que va del año pasado.

Un taxista de Nueva York le confirmó a ANSA la caída de la delincuencia este año en Nueva York. "Desde que (Donald) Trump reforzó las medidas contra los inmigrantes ilegales, se notan menos hechos de violencia. Muchos son actos cometidos por extranjeros, que ahora se cuidan para evitar ser deportados", dijo la fuente identificada como Víctor. (ANSA).