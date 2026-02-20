EEUU: tres jueces contrarios a aranceles, "riesgo de caos en pactos comerciales"

En las 63 páginas de disenso, escritas por Brett Kavanaugh (nombrado por Trump), al que se unieron los jueces Clarence Thomas (elegido por W. H. Bush) y Samuel Alito (querido por George W. Bush), los tres jueces se dijeron preocupados por el caos, al menos en el corto plazo, que la decisión causaría visto los pedidos de reembolso avanzados por los importadores.

Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron los aranceles de la IEEPA (Poder Económico de Emergencia Internacional), aunque algunos importadores ya hayan trasladado los costos a los consumidores —explicó Kavanaugh— y señaló que el gobierno utilizó los aranceles como palanca para forjar acuerdos comerciales.

Los aranceles ayudaron a "facilitar billones de dólares en acuerdos comerciales, incluso con países extranjeros, desde China hasta el Reino Unido, Japón y otros". El fallo "podría generar incertidumbre con respecto a dichos pactos", añadió. Si bien Kavanaugh discrepó con el fallo, enfatizó que la decisión "podría no limitar sustancialmente la capacidad del presidente para imponer aranceles en el futuro" (ANSA).