EEUU: Trump acusa a demócratas de hundir la economía y ataca a la Fed

"El shutdown de los demócratas le cuesta a Estados Unidos dos puntos de PBI, es por eso que lo hacen", afirmó Trump en su red social Truth, donde vinculó el bloqueo presupuestario con una estrategia política destinada —según dijo— a debilitar la economía.

El mandatario utilizó además el mensaje para insistir en su reclamo de una reducción de las tasas de interés y redobló sus críticas contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien calificó como "el peor".

La Reserva Federal mantiene actualmente una política monetaria restrictiva tras el ciclo de subas de tasas iniciado para contener la inflación, con el objetivo de enfriar la demanda y estabilizar los precios, una estrategia que ha sido cuestionada repetidamente por Trump.

El republicano sostiene desde hace años que tasas elevadas perjudican el crecimiento económico, encarecen el crédito y afectan tanto al mercado inmobiliario como al financiamiento empresarial, y ha presionado públicamente en múltiples ocasiones para que la Fed adopte una política más expansiva.

Durante su presidencia (2017-2021), Trump mantuvo un enfrentamiento constante con Powell —a quien él mismo había designado—, criticando abiertamente las decisiones del banco central, una práctica inusual en la tradición política estadounidense, donde los mandatarios suelen evitar cuestionamientos directos para preservar la independencia de la autoridad monetaria.

Las declaraciones llegan en medio de nuevas tensiones presupuestarias en el Congreso, donde republicanos y demócratas mantienen un duro enfrentamiento sobre el gasto federal, el financiamiento del gobierno y las prioridades fiscales, un escenario que periódicamente reaviva el riesgo de cierre parcial de la administración.

Históricamente, los shutdowns federales han tenido impacto económico limitado pero significativo en el corto plazo, afectando servicios públicos, salarios de empleados federales y la confianza de los mercados, aunque los costos finales suelen recuperarse parcialmente una vez aprobado el presupuesto.

El nuevo ataque de Trump contra Powell y la Fed refuerza el tono confrontativo del exmandatario sobre la política económica estadounidense, en un momento en que el rumbo de las tasas de interés, la inflación y el crecimiento siguen siendo ejes centrales del debate político y financiero en el país.

Fuentes económicas señalan que el cruce entre liderazgo político y autoridad monetaria podría intensificarse si la economía muestra señales de desaceleración o si el conflicto presupuestario deriva efectivamente en un cierre del gobierno.

(ANSA).