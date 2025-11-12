EEUU.- Trump acusa a los demócratas de "desviar la atención" del cierre del Gobierno de EEUU con el caso Epstein

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este miércoles a los demócratas de "desviar la atención" del cierre del gobierno al publicar nuevos correos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrados en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad, en los que involucra al actual inquilino de la Casa Blanca.

"Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa", ha manifestado a través de su perfil en la red social Truth Social.

Trump ha sostenido que "los demócratas le han costado al país US$1,5 billones con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar" por ello. "No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro tema, y cualquier republicano involucrado debería centrarse únicamente en reabrir el país y reparar el enorme daño causado por los demócratas", ha incidido.

Las declaraciones de Trump llegan después de que los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes publicara tres correos electrónicos de Epstein en los que afirmaba que el actual presidente estadounidense "pasó horas" con una de las víctimas y que "sabía lo de las chicas".

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.