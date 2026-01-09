EEUU: Trump advierte con nuevos ataques contra Nigeria por muertes de cristianos

"Preferiría que hubiera sido un ataque aislado. Pero si continúan matando cristianos, se tratará de una serie de incursiones", afirmó Trump al referirse a la ofensiva llevada a cabo en la región de Sokoto, en el norte de Nigeria.

Consultado sobre las denuncias de un presunto genocidio contra cristianos nigerianos atribuido a grupos yihadistas, el mandatario estadounidense señaló: "Creo que en Nigeria también mueren musulmanes. Pero se trata, sobre todo, de cristianos".

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta desde hace años una violencia persistente vinculada a conflictos religiosos, étnicos y territoriales, particularmente en las regiones del norte y del centro del país. Grupos extremistas islamistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), han perpetrado numerosos ataques contra comunidades cristianas, musulmanas moderadas y fuerzas de seguridad.

A esta amenaza se suman enfrentamientos recurrentes entre pastores fulani, mayoritariamente musulmanes, y agricultores cristianos, conflictos que, según organismos internacionales, se intensificaron por la presión sobre la tierra, el cambio climático y la debilidad de las instituciones de seguridad.

Estados Unidos mantiene una cooperación militar y de inteligencia con Nigeria en la lucha contra el terrorismo, aunque las declaraciones de Trump marcan un endurecimiento del tono y abren la puerta a acciones unilaterales si Washington considera que las autoridades nigerianas no logran proteger a las minorías religiosas.

Organizaciones humanitarias y de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre el riesgo de que la violencia sectaria derive en un conflicto aún más amplio. (ANSA).