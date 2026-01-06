EEUU: Trump advierte sobre un posible impeachment si pierde el Congreso

"Si no ganamos las elecciones de medio término, me someterán a un impeachment", afirmó Trump, buscando reforzar la disciplina partidaria y movilizar a sus seguidores hacia los comicios que renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

En el ámbito de defensa, el presidente destacó la superioridad militar estadounidense y anunció un aumento en la producción de armamento.

"Nadie tiene la calidad de nuestras armas. El problema es que no las producimos lo suficientemente rápido", afirmó, subrayando la necesidad de acelerar la producción para sostener el abastecimiento a aliados estratégicos en un contexto de creciente tensión geopolítica.

"Vamos a empezar a producirlas mucho más rápido. Les estamos diciendo a nuestros contratistas de defensa que tienen que acelerar la producción", agregó, antes de concluir: "Nadie puede derrotarnos. Nadie".

Trump también abordó la cuestión de la identificación de votantes, una de sus banderas desde las elecciones de 2020.

"Queremos identificación electoral. La única razón por la que alguien no la quiere es porque quiere hacer trampa", insistió, reiterando sus denuncias de fraude electoral sin presentar pruebas, una narrativa que ha sido desestimada por tribunales y autoridades electorales.

"El sistema electoral está corrompido hasta la médula. Con esto no solo se pueden ganar estas elecciones y las futuras, sino también cada debate, porque la opinión pública está realmente enojada con esta situación", añadió.

El presidente calificó como "extraordinaria" la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro, mencionando que el operativo resultó en la muerte de más de 30 ciudadanos cubanos, contrastando con su afirmación de que "ninguno de los nuestros murió".

En el quinto aniversario del asalto al Capitolio, Trump defendió a sus seguidores que participaron en el ataque, insistiendo en que marcharon "de manera pacífica y patriótica", en un episodio que sigue siendo una de las divisiones más profundas en la política estadounidense y que llevó a múltiples investigaciones y procesos de impeachment durante su primer mandato.

En un tono más ligero, Trump reveló que su esposa, Melania, "odia" sus bailes al ritmo de YMCA, que se volvieron virales durante la campaña electoral. "Ella dice que no es presidencial", bromeó el mandatario, enfatizando su elección como presidente.

El encuentro en el Kennedy Center, recientemente rebautizado por sectores afines como Trump-Kennedy Center, simboliza la influencia personal del presidente sobre las instituciones tradicionales de la vida cultural y política estadounidense.

(ANSA).