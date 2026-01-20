EEUU: Trump afirma que recapturaron a seis terroristas en Siria

Las declaraciones de Trump buscan explicar los mensajes de agradecimiento que recibió por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sin embargo, el mandatario no proporcionó detalles adicionales sobre la naturaleza de la intervención que habría llevado a estas detenciones.

Estas afirmaciones surgen en un contexto de creciente atención internacional hacia la situación en Siria, donde Estados Unidos mantiene una presencia militar limitada y coordina acciones antiterroristas con actores regionales para contrarrestar remanentes del Estado Islámico y otros grupos extremistas.

Durante su primer mandato, Trump destacó su papel en la eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del ISIS, en una operación en el noroeste de Siria en 2019, fortaleciendo su narrativa sobre la lucha de Washington contra el terrorismo global.

Desde su regreso a la Casa Blanca, ha adoptado un enfoque más contundente en temas de seguridad y política exterior, afirmando que su administración está logrando progresos significativos en la lucha contra redes terroristas internacionales.

Hasta el momento, ni el gobierno francés ni la OTAN han proporcionado detalles adicionales sobre la operación mencionada por Trump, ni han confirmado de manera independiente la identidad de los detenidos o las circunstancias que rodearon su recaptura (ANSA)