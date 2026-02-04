EEUU: Trump ahora quiere una estatua de Colón frente a la Casa Blanca

Lo informó The Washington Post, que citó fuentes al tanto del proyecto.

De acuerdo con el diario, la estatua sería ubicada en el sector sur del predio, cerca de E Street y la zona de la Ellipse, un punto de alta visibilidad a metros del corazón institucional de Washington. La Casa Blanca no confirmó formalmente la instalación, aunque un portavoz defendió a Colón como una figura histórica reivindicable para parte del electorado, especialmente para comunidades italoestadounidenses.

El monumento en cuestión no sería una pieza nueva: según The Washington Post, se trata de una estatua que había sido erigida en Baltimore y que fue derribada por manifestantes en 2020, en el marco de las protestas y el debate nacional sobre monumentos asociados al colonialismo y la opresión racial. En aquel episodio, la estatua fue arrojada al agua y luego recuperada.

El diario sostiene que la obra fue posteriormente reconstruida con apoyo de grupos italoestadounidenses y con financiamiento local y federal, y que personas involucradas en su recuperación confirmaron que está prevista su transferencia al predio presidencial.

La figura de Colón se ha convertido en un símbolo polarizante en Estados Unidos: para sectores críticos, representa el inicio de la colonización y la violencia contra pueblos originarios; para comunidades italoestadounidenses, su presencia en el espacio público también se asocia a décadas de construcción identitaria, especialmente alrededor de Columbus Dayy monumentos levantados durante el siglo XX.

Trump viene defendiendo públicamente la reivindicación de Colón y lo incluyó en su propuesta de un "National Garden of American Heroes", concebida como una respuesta cultural frente a la remoción de estatuas y el replanteo de símbolos históricos.

La iniciativa se enmarca en un proceso más amplio de cambios y obras impulsadas por Trump en la Casa Blanca y su entorno, que incluye proyectos de gran escala y ha despertado críticas de historiadores y defensores de la preservación. En paralelo, medios estadounidenses vienen reportando planes y presentaciones sobre una gran ampliación vinculada a un nuevo salón/ballroom en el área de la East Wing, con debates sobre procedimientos, impacto patrimonial y revisión por organismos federales.

Según The Washington Post, especialistas en preservación han reclamado que cualquier intervención en el predio y la instalación de elementos permanentes respeten los procesos de revisión correspondientes por tratarse de un conjunto histórico de alto valor simbólico e institucional. (ANSA).