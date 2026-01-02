EEUU: Trump amenaza a Irán y Teherán responde con advertencias

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente dirigida al gobierno iraní en medio de una ola de protestas antigubernamentales que sacude diversas ciudades de Irán por el deterioro de la economía y la acentuada devaluación de su moneda.

A través de su plataforma Truth Social, Trump afirmó que si las fuerzas de seguridad iraníes disparan y "matan violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos intervendrá para "acudir a su rescate" y que el país está "cargado, listo para actuar".

Estas declaraciones se producen mientras al menos siete manifestantes han perdido la vida y cientos han sido detenidos desde que comenzaron las movilizaciones en Irán.

La respuesta iraní no se hizo esperar. Altos funcionarios de Teherán denunciaron las amenazas de Trump como una injerencia directa en los asuntos internos de la República Islámica y una violación del derecho internacional.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, advirtió que cualquier intromisión estadounidense sería equivalente a "desestabilizar toda la región" y comprometería la seguridad de las tropas americanas en el área.

Otros líderes iraníes subrayaron que la seguridad nacional de Irán constituye una "línea roja" y que responderán con firmeza ante cualquier intento de intervención extranjera.

Las protestas en Irán, que comenzaron como expresiones de descontento económico, se han expandido a múltiples provincias y ciudades como Teherán, Isfahán y Lorestán, con manifestantes exigiendo mejoras en las condiciones de vida y críticas más amplias al régimen.

Las fuerzas de seguridad han enfrentado las protestas con arrestos y uso de fuerza, lo que ha elevado el riesgo de una escalada mayor si el conflicto entre manifestantes y autoridades continúa intensificándose.

Este intercambio de advertencias ocurre en un contexto geopolítico ya marcado por tensiones previas entre Teherán y Washington, incluidas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y repudios iraníes a acciones militares en la región.

Las autoridades iraníes han pedido a la comunidad internacional condenar las recientes amenazas estadounidenses, calificándolas de violaciones del derecho internacional y lamentando el impacto de largas políticas de presión sobre la estabilidad de Medio Oriente.

Analistas internacionales observan con preocupación que este cruce de declaraciones podría tener repercusiones más amplias, especialmente si se combina con el descontento interno en Irán y el aumento de protestas, lo que podría empujar a ambos países —con apoyos y alianzas regionales— hacia una escalada de confrontación que exceda el terreno diplomático. (ANSA).