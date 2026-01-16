EEUU: Trump amenaza con aranceles por el control de Groenlandia

"Puede que haga eso también por Groenlandia", dijo Trump durante una mesa redonda sobre atención médica rural en la Casa Blanca, luego de referirse a su política arancelaria. "Podría imponer aranceles a países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional", afirmó, sin ofrecer mayores detalles sobre cómo se instrumentaría la medida.

Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, que ha rechazado de manera reiterada los llamados de Trump para que Estados Unidos asuma su control. Copenhague insiste en que el estatus del territorio no está en discusión y que cualquier decisión corresponde a los groenlandeses, en línea con los principios de autodeterminación.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Ártico. En los últimos días, tropas de varios países europeos aliados de Estados Unidos llegaron a Groenlandia como parte de despliegues vinculados a ejercicios de seguridad y cooperación regional, en una zona estratégica por su ubicación, recursos naturales y rutas marítimas.

La amenaza de Trump refuerza su enfoque de utilizar los aranceles como herramienta de presión diplomática y económica, una estrategia que ya aplicó en disputas comerciales con socios y rivales durante su primer mandato y que volvió a poner en el centro de su agenda en esta nueva etapa en la Casa Blanca.

Analistas señalan que el planteo sobre Groenlandia combina intereses de seguridad, competencia con China y Rusia en el Ártico y el control de recursos estratégicos, aunque advierten que una escalada arancelaria contra aliados podría generar fricciones dentro del bloque occidental.

En la misma jornada, Trump sugirió además que Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional, podría no ser finalmente su principal candidato para presidir la Reserva Federal, cuando finalice el mandato del actual titular, Jerome Powell, en mayo.

Durante un intercambio público, el presidente afirmó que prefiere mantener a Hassett en su cargo actual, aunque aclaró que "nada está definido" respecto de la futura conducción del banco central.

Las declaraciones de Trump se dieron al inicio de una mesa redonda sobre atención sanitaria en zonas rurales, en la que participaron miembros del gabinete y legisladores de comunidades rurales, y reflejan una jornada marcada por mensajes de alto impacto tanto en política exterior como en el frente económico interno (ANSA)