EEUU: Trump amplía el congelamiento de fondos sociales a 4 estados demócratas

La medida, que alcanza a estados gobernados por el Partido Demócrata, involucra unos US$ 10.000 millones, según un artículo del New York Post que Trump compartió en su cuenta de su red social Truth.

La semana pasada, el gobierno federal ya había interrumpido los fondos destinados a programas de asistencia infantil en Minnesota, luego de denuncias de fraude que afectarían al sistema de servicios sociales de ese estado. No obstante, hasta el momento no existen indicios de acusaciones similares contra los otros estados incluidos ahora en el congelamiento.

La decisión generó duras críticas entre dirigentes demócratas. "Usar el poder del gobierno para dañar a los estadounidenses más necesitados es inmoral e indefendible", afirmó en un comunicado la senadora Kirsten Gillibrand.

"Esto no tiene nada que ver con el fraude y sí todo que ver con una represalia política que castiga a niños pobres que necesitan asistencia", agregó. (ANSA).